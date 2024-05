Masserano, nuovo direttivo per l'Associazione Genitori Sempre (foto di repertorio)

Nelle scorse settimane si è tenuta l'assemblea dell'Associazione Genitori Sempre – Masserano che cresce. Da quell'incontro è nato un nuovo direttivo, guidato dal presidente Michela Tatone, affiancato dal vice Sonia Cuman e dal segretario Federica Giletti. Tesoriere sarà Marisa Zenone mentre il ruolo di consigliere verrà assunta da Marco Gallotto, Stefano Rizzato e Raffaele Chioetto.

“Era il 2017 quando abbiamo fondato l'Associazione Genitori Sempre - Masserano che cresce – spiegano sulla propria pagina Facebook - Dopo 7 anni siamo ancora qui, siamo cresciuti e sono aumentati i nostri eventi ma soprattutto abbiamo sempre più volontari a sostenerci. Il nostro direttivo si impegna a continuare a creare eventi per la comunità e per promuovere il nostro paese e le sue meraviglie. Salutiamo e ringraziamo i membri uscenti Elena Mazzone e Simona Costa, due fondatori di questa associazione che hanno dato tanto in questi anni di collaborazione”.