Sabato 1° giugno, alle 10.30, presso il Salone Roccavilla nella sede centrale di via Addis Abeba, si terrà la presentazione del libro Le cose belle sono sacre. I 150 del Liceo Classico di Biella.

Dialogheranno con il pubblico il curatore, professor Massimiliano Franco, e gli autori del volume. Al termine è previsto un rinfresco per i graditi ospiti. L’evento è posto in conclusione dei festeggiamenti per il centocinquantenario dell’Istituto che hanno punteggiato tutto il presente anno scolastico.