Tempio crematorio: So.cre.Bi. ha impugnato la sentenza del risarcimento milionario al Comune

Non c'è ancora la parola fine sulla vicenda Socrebi - Comune di Biella.

Con atto di citazione che porta la data dell' 11.04.2024 la società Socrebi S.r.l. ha proposto impugnazione avverso la Sentenza n. 66/24 pronunciata dal Tribunale di Biella, citando il Comune di Biella a comparire avanti la Corte di Appello di Torino. L'udienza è stata fissata il 29 luglio 2024.

In particolare, la Socrebi propone appello sulla sentenza che a marzo l'aveva condannata a versare al Comune tra danni di immagine e canoni non versati 280 mila euro. Nel dettaglio, 184 mila per danni, oltre 12 mila per canoni non versati e oltre 80 per interessi maturati.

Il Comune si è affidato per la difesa allo studio Osborne Clarke e nello specifico gli avv.ti Giorgio Lezzi e Federico Banti che hanno assistito il Comune di Biella nel giudizio di primo grado celebratosi avanti il Tribunale di Biella.