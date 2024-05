eBike, un percorso alternativo per vedere l'arrivo ad Oropa del Giro d'Italia FOTO

Ricordando l'impresa di Pantani di 25 anni fa non era un'opzione perdere l'arrivo ad Oropa del Giro d'Italia. Nel frattempo però abbiamo pensato (male) di inventarci un tracciato di avvicinamento .. alternativo. E lo è stato davvero!! Dopo Pollone e Sordevolo scegliamo il sentiero dell'Infernone ma in senso contrario al solito. E' decisamente più impegnativo oltretutto quando come oggi è piuttosto "bagnato".

A seguire proseguiamo verso Graglia Santuario ma anche questo tratto richiede un bel po' di impegno fatto in senso contrario al solito. Solo il single trek che sale a San Carlo anche in salita è comunque piacevole. Un pezzo di tracciolino ed ecco l'idea stupida che ci coglie. Al primo alpeggio che si incontra inizia una breve stradina che finisce nel nulla.. tentiamo varie opzioni fino all'estremo ovvero salire per il pendio zigzagando dove non c'è nulla di nulla.

Tra un moccolo e l'altro ed un po' di spintage qua e la, incrociamo finalmente una mulattiera... peccato che sia quella dell'ultima uscita che già avevamo sperimentato con pendenze oltre il 30%... ma almeno il sentiero c'è. Le batterie reggono (per fortuna) e sbuchiamo nei pressi delle Sette Fontane dove la sosta alimentazione deve fare i conti con la temperatura: giornata freddissima per essere già nmaggio. Traverso con ancora uno sforzo di motore fino all'altare Frassati e poi traverso sotto Alpe Giass per scendere lungo il divertente sentiero fino al Tracciolino e poi finalmente ad Oropa ad aspettare l'impresa di Pagacar (fenomeno!). Altro freddo nell'attesa quindi rientro per il single trek della pineta..sempre divertente.