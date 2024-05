Viene rinviata al prossimo 9 giugno l'inaugurazione della ferrata di Rosazza. La cerimonia era prevista per sabato 18 maggio ma le avverse condizioni meteo hanno spinto gli organizzatori a spostare la data di qualche settimana.

Come riportato in un precedente articolo, si tratta del primo percorso nel Biellese e in Piemonte a essere utilizzato da persone non vedenti. All'interno della via ferrata è presente anche un piccolo “ponte tibetano”, allestito al di sopra del torrente Cervo.