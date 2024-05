A Rosazza la prima ferrata per persone non vedenti, ci sarà anche il “ponte tibetano”

Ci siamo, sabato 18 maggio verrà inaugurata la ferrata di Rosazza. Con un'importante e assoluta novità: sarà la prima nel Biellese e in Piemonte ad essere percorsa da persone non vedenti. È solo una delle numerose iniziative che ha in mente l'amministrazione per valorizzare il piccolo paese della Valle Cervo in chiave turistica e culturale.

All'interno della via ferrata è presente anche un piccolo “ponte tibetano”, allestito al di sopra del torrente Cervo. La cifra impiegata è pari a circa 70mila euro. Come spiegato dal Comune, nei prossimi giorni verrà posizionata la dovuta cartellonistica così da poter essere letta anche dalle persone non vedenti.

Si tratta di un progetto messo in piedi attraverso un bando del Gal e ha visto coinvolti diversi attori, come il Consorzio Alpi Biellesi, il Lions Club Valli Biellesi, Unione Ciechi Biella, il Comune e il gesto di un privato che ha preferito l'anonimato. Il taglio del nastro avrà luogo alle 14.30 e, fino alle 18, sarà possibile provare il percorso con una guida alpina. Seguirà un aperitivo nel parco.