Rosazza, in arrivo via ferrata con "ponte tibetano" e visite con realtà virtuale alla Casa Museo

Presto sorgerà un ponte tibetano a Rosazza. Inoltre, farà la sua comparsa la realtà virtuale per raccontare la storia dell'alta Valle Cervo. Sono solo alcune delle iniziative che ha in mente l'amministrazione comunale per valorizzare il paese in chiave turistica e culturale. “Rosazza è anche questo – sottolinea il sindaco Francesca Delmastro – Oltre ai fondi di quasi due milioni di euro per la messa in sicurezza, abbiamo ottenuto ulteriori finanziamenti per risaltare e mettere in luce i luoghi più caratteristici del nostro borgo”.

Ma partiamo con ordine: è alle battute finali, infatti, il progetto che punta alla creazione di una via ferrata, con tanto di “ponte tibetano”, che sorgerà nell'area sottostante il ponte del Concresio per un cifra pari a circa 70mila euro. “Ottenuta grazie ad un bando del Gal – sottolinea Delmastro – Siamo all'80 per cento dell'intervento. A breve partirà la posa della cartellonistica”.

Sempre con i contributi del Gal, arriverà la realtà virtuale alla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo. Parliamo di circa 50mila euro di contributo per il piano complessivo: 35mila direttamente dal Gal, il restante diviso tra i 4 enti partecipanti, con Rosazza comune capofila insieme a Piedicavallo, Campiglia Cervo e Unione Montana Valle del Cervo La Bursch. “È un progetto all'avanguardia, sicuramente un unicum per le nostre zone – spiega Delmastro – Il visitatore potrà viaggiare 'virtualmente' nelle stanze della Casa Museo con l'uso di un casco speciale, o direttamente da casa, accedendo ai filmati web che andremo a produrre per vivere appieno questo genere di esperienza. Nei prossimi mesi, ulteriori dettagli verranno tempestivamente comunicati ma crediamo che sia un ulteriore strumento per attrarre sempre più persone nella nostra splendida vallata. Entro la fine dell'anno sarà a disposizione”.

Infine, sono in programma una serie di interventi per abbellire e render ancor più accogliente la caratteristica regione di Fornaca, a cominciare dalla realizzazione di un percorso sensoriale, contrassegnato da arbusti, fiori e piante, nell'area andata danneggiata nell'alluvione 2020. “Questo sarà reso possibile – annuncia Delmastro – grazie al bando da 50mila euro di Armonia + della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”. Altri 50mila euro (provenienti dal Pnrr) saranno impiegati per l'illuminazione della frazione mentre ulteriori 80mila euro serviranno per il ripristino dell'antico lavatoio e il recupero delle antiche vasche, andate rovinate con gli eventi alluvionali di 4 anni fa. Proprio tra qualche settimana inizieranno i lavori su quest'ultimo fronte.

“La nostra amministrazione è impegnata su più fronti – conclude Delmastro – Non solo la messa in sicurezza del nostro territorio ma anche la sua valorizzazione. A contribuire in tutto questo anche l'apporto fondamentale della Pro Loco, da sempre impegnata nell'organizzazione delle manifestazioni estive e dei vari appuntamenti in programma nel corso dell'anno. Una sinergia importante, per questo ringrazio tutti i suoi membri per l'impegno dimostrato. Uguali ringraziamenti vanno estesi agli uffici comunali per l'efficace collaborazione e l'impegno mostrato”.