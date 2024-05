Torino Jazz Festival Piemonte, anche il Biellese nel cartellone con 8 date, FOTO

"Confartigianato è sempre stata a fianco del Torino Jazz Festival, e anche quest'anno non poteva non esserlo", ha esordito in conferenza stampa nella mattina di oggi giovedì 16 maggio Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella, che ha fatto gli onori di casa alla presentazione del grande evento che quest'anno si è tenuta nella sede dell'associazione in via Galimberti. "Continuerà a farlo, e tra le novità c'è il coinvolgimento del Biellese, dove si terranno 8 concerti, a Verrone, Piedicavallo, nella magnifica location di piazza Del Monte a Biella e a Spazio Hydro". Tra i protagonisti della grande kermesse musicale edizione 2024, anche Bolle di Malto.

Primo appuntamento di Torino Jazz Festival Piemonte sarà il 24 maggio a Torino, per concludersi il 5 ottobre nel Novarese. In calendario sono previsti 26 concerti in 16 Comuni del Piemonte che coinvolgeranno oltre 100 artisti tra le 8 province della regione. Il primo dei concerti sarà a Torino presso la sede del Museo Archivio di Reale Mutua, che sarà possibile visitare per l’occasione.

Il festival nasce dalla relazione istituzionale tra la Fondazione per la Cultura Torino e il Torino Jazz Festival con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con il Consorzio Piemonte Jazz. Il progetto si giova della direzione artistica condivisa di Stefano Zenni (direttore del Torino Jazz Festival), di Fulvio Albano e Diego Borotti (Consorzio Piemonte Jazz) e della Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival è realizzato con il sostegno di Reale Mutua e degli sponsor Ancos APS e Confartigianato Imprese Piemonte.

«Siamo orgogliosi di presentare oggi a Biella la sesta edizione del TJF Piemonte, nato nel 2019 dalla collaborazione tra Piemonte dal Vivo, Fondazione per la Cultura Torino e il Consorzio Piemonte Jazz, uniti dalla passione per la musica e dalla irriducibile convinzione di diffondere i grandi talenti della musica jazz in tutto il territorio regionale - ha dichiarato Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo -. Grazie alla collaborazione con il TJF e il Consorzio Piemonte Jazz, insieme alla partecipazione dei partner locali e al sostegno degli sponsor, il TJF Piemonte coinvolgerà quest'anno oltre 100 artiste e artisti nei teatri, nelle piazze e in altri contesti inusuali – caratterizzati da un’autentica bellezza artistica e paesaggistica – con 26 appuntamenti a partire dal mese di maggio».

«Sono felice che l'energia musicale sprigionata dal Torino Jazz Festival in tutta la città ora si propaghi in tutta la regione, grazie al Torino Jazz Festival Piemonte. Un progetto unico in Italia, che in viaggio per tutte le provincie, amplifica ulteriormente lo spirito del festival torinese: grandi nomi internazionali, giovani musicisti dalle idee fresche, maestri del jazz italiano, e soprattutto l'apertura ai generi più diversi, inclusi l'elettronica e il rap. Perché il jazz è ormai sempre più la lingua franca della migliore musica d'oggi» dichiara Stefano Zenni, direttore del Torino Jazz Festival.

«Torino Jazz Festival Piemonte, vetrina condivisa delle realtà d’eccellenza attive sul territorio, ha oggi profilo internazionale. È un festival diffuso - promosso e realizzato da Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione per la Cultura Torino e Consorzio Piemonte Jazz - che si snoda lungo un percorso variegato, alla scoperta di luoghi suggestivi del Piemonte. PJ continua la propria funzione di collettore di risorse, di sapere, di istanze del pubblico, di nuovi attori: un cammino paziente ritmato dalla musica jazz e dai suoi linguaggi che avvalorano tradizione, storia, contemporaneità e innovazione di questa musica immortale» aggiungono Fulvio Albano e Diego Borotti per il Consorzio Piemonte Jazz.

La sesta edizione si aprirà il 24 maggio a Torino alle ore 21 presso il cortile di Palazzo Biandrate che sarà animato dai Rebel Bit, una squadra di musicisti, musica vocale e sperimentazione elettronica con Giulia Cavallera, Lorenzo Subrizi, Paolo Tarolli, Guido Giordana (voci) e Andrea Trona (sound). E poi ancora tanti appuntamenti e artisti per un vero e proprio jazz tour del Piemonte nei comuni di Alessandria, Almese (TO), Asti, Baveno (VCO), Biella, Bruino (TO), Exilles (TO), Fontanetto Po (VC), Gozzano (NO), Ivrea, (TO), Novara, Piedicavallo (BI), Racconigi (CN), Torino, Verrone (BI), Visone (AL).

Questi gli appuntamenti nel Biellese:

Giovedì 8 agosto 2024 ore 17

Museo Falseum Castello di Verrone (BI)

SIMONE LOCARNI & PAOLO PASQUALIN - TRAVELS DUO

Simone Locarni pianoforte

Paolo Pasqualin percussioni

SOTTERRANEA a.p.s.

Venerdì 16 agosto 2024 ore 17.30

Tempio valdese, Piedicavallo (BI)

LINO CAPRA VACCINA

Lino Capra Vaccina percussioni, live electronics

SOTTERRANEA a.p.s.

Sabato 17 agosto 2024 ore 17.30

Tempio valdese, Piedicavallo

GABRIELE GASPAROTTI & BENEDETTA DAZZI

Benedetta Dazzi cello, live electronics

SOTTERRANEA a.p.s.

Domenica 18 agosto 2024 ore 17.30

Tempio valdese di Piedicavallo (BI)

chitarra elettrica

Adrian Utley chitarra elettrica

Stefano Pilia chitarra elettrica, modular system

SOTTERRANEA a.p.s.

Venerdì 30 agosto 2024 ore 21.30

Piazza del Monte BIELLA

KOAN JAZZ QUARTET FEAT. ANDREA TOFANELLI

Andrea Tofanelli tromba

Francesco Santucci saxofoni

Max Tempia organo hammond

Massimo Serra batteria

Sabato 31 agosto 2024 ore 21.30

Piazza del Monte BIELLA

PIEMONTE JAZZ MESSENGERS

Fulvio Albano sax tenore

Aldo Zunino contrabbasso

CONSORZIO PIEMONTE JAZZ

Domenica 1 settembre 2024 ore 21.30

DIEGO BOROTTI JAZZ TRIO FEAT. KARIMA

Diego Borotti saxofoni

Luca Guarino batteria

CONSORZIO PIEMONTE JAZZ

Sabato 21 settembre 2024 ore 22.00

IANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

Mirco Rubegni tromba effetti

Riccardo Di Vinci basso elettrico

Federico Scettri batteria

TEMA THE EUROPEAN MUSIC AGENCY