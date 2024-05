Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le RSgirls all’interregionale CSEN FOTO

Lo scorso week end presso il palazzetto dello sport di Candelo, allestito con la consueta professionalità dallo staff dei volontari della Rhythmic School, si è disputato con l’organizzazione della società Etoile di Pont San Martin e del comitato provinciale Biellese il campionato interregionale CSEN di Ginnastica Ritmica, in pedana a contendersi i vertici delle classifiche delle varie categorie e specialità 140 atlete in rappresentanza di numerose associazioni Piemontesi, Valdostane e Liguri.

Le atlete della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno letteralmente dominato la gara mandando sul podio praticamente tutte le sue numerose atlete a partire dalle Young, per proseguire con le esordienti, passando poi alle allieve del promozionale ed infine alle agoniste Silver delle categorie allieve, junior e senior. A portare in alto i colori della società candelese nelle young (bimbe al di sotto degli 8 anni) ci hanno pensato: Emily Cola, Bianca Bonifacio, Nicole Gecchele, Sophia Marincolo, Anna Piacenza, Sofia Urdis, Greta Pellicane ed Adele Viana impegnate alcune nel collettivo al corpo libero, altre al cerchio ed alla palla, quasi tutte alla prima esperienza agonistica, ma tutte sul podio con la fascia oro, argento e bronzo.

Hanno gareggiato nella categoria esordienti: Beatrice Bocca, Petra Baresi, Vittoria Strazzi, Alice Montecchio, Giulia Furno Marchese, Rebecca Denisco, Camilla Modenese, Chloe Fecchio, Caterina Belli, Giulia Rossi, Ginevra Marsengo ed IIenia Grazio conquistando nella varie classifiche ben: 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo, oltre a numerosi altri piazzamenti ai piedi del podio. Sono scese in gara nella categoria allieve promozionale: Manuela Assietti, Kartika Lucia Bortolameazzi, Agata Coda, Anna Pivani e Sofia Ragno il loro bottino è stato di 2 ori, 2 argenti ed 1 bronzo.

Hanno poi completato il successo della Rhythmic School le ginnaste agoniste Silver allieve, Junior e senior: Ginevra Romanini, Ginevra Lanza, Ginevra Segatto, Ginevra Viana, Martina Brocchi, Alice Cola, Iris Marchesi, Giorgia Maria Bonifacio, Esther Sales Neto, Ilaria Giabardo, Giulia Bocci e Nadia Dipalma che si sono aggiudicate complessivamente 21 medaglie d’oro e 3 d’argento. Hanno accompagnato in gara le atlete la DT Tatiana Shpilevaya, le allenatrici Arianna Prete, Elena Chursina, Mariia Nikitchuk, Giada Lideo e Giada Mello Grand soddisfatte per gli ottimi risultati conseguiti, ma anche e soprattutto per il clima sereno e gioioso della competizione e per il perfetto andamento della gara che ha permesso alle più piccine di fare la loro prima esperienza agonistica, con la giusta dose di adrenalina, ma in un ambiente conosciuto e familiare al cospetto delle loro famiglie che hanno potuto apprezzare, non senza emozione, la crescita tecnica e caratteriale delle giovani RSgirls.

Il prossimo appuntamento per le atlete della Rhythmic School è previsto per sabato e domenica prossima al Palapajetta di Biella con la partecipazione di 10 ginnaste al campionato interregionale AICS di ginnastica Ritmica.