Tutto pronto per il Trail del Favaro (foto di repertorio)

Al Favaro è partito il conto alla rovescia per il Trail del Favè, in programma sabato 18 maggio nello storico rione di Biella. Si tratta di una camminata non competitiva di circa 5 chilometri aperta a tutti, grandi e piccini.

Il ritrovo è alle 16.30 presso la sede ANA, in località Le Cave, e la partenza avrà inizio alle 18, dopo la giro dei bimbi. Sarà anche l'occasione per ricordare la figura di Mauro Berghi. Al termine della manifestazione, uno spuntino per tutti a cura del gruppo Alpini Favaro-Cossila San Giovanni.