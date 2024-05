Nella mattinata di oggi, 3 maggio, è giunta al 112 una segnalazione della presenza di fumo proveniente da un'abitazione. È successo a Valdengo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella che, in breve tempo, hanno individuato la causa del problema, individuato in una stufa a pellet malfunzionante. In seguito, hanno avuto luogo le operazioni di messa in sicurezza.