Un finto agente al telefono: “Suo fratello ha avuto un furto, consegni i preziosi”: 85enne truffata

Si finge un appartenente delle forze dell'ordine e mette a segno una truffa ai danni di un'anziana.

È successo ieri mattina, 4 aprile, nel comune di Biella: vittima, stavolta, una donna di 85 anni che, stando al suo racconto, sarebbe stata contattata al telefono da uomo che si è spacciato per un operatore di Polizia. Lo stesso avrebbe raccontato che il fratello della pensionata aveva subito un furto in casa e si apprestava a fare denuncia. Inoltre, a suo dire, c'era il rischio che i malviventi potessero colpire anche nella sua abitazione.

Così il “finto” agente le avrebbe consigliato di raccogliere denaro e gioielli e mettere tutto in una busta così da consegnargliela proprio per evitare spiacevoli sorprese. In seguito, l'uomo si è presentato al suo domicilio e, una volta ricevuto i preziosi (tra cui una collana, due anelli e qualche centinaia di euro), si è allontanato a bordo di un'automobile.

Dopo qualche ora, la residente ha preso coscienza di essere stata ingannata e ha allertato i Carabinieri per denunciare l'accaduto. Le indagini sono in corso per dare un volto al presunto autore della truffa.