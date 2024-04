Giovane passeggia per Occhieppo e il suo cane viene azzannato all'improvviso (foto di repertorio)

Serata da dimenticare per una 28enne di Occhieppo Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che un cane, lasciato apparentemente libero, abbia aggredito all'improvviso il quattrozampe della giovane, impegnata in una passeggiata per le vie del paese.

In breve tempo, la ragazza è tornata a casa, ha medicato l'animale, rimasto visibilmente ferito, e informato i Carabinieri del fatto accaduto. Sono in corso i dovuti accertamenti.