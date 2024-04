Cossato, fumo da una pizzeria: fiamme domate in tempo dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, 5 aprile, poco dopo le 9.15, i Vigili del Fuoco di Biella sono giunti in via Mazzini, a Cossato, per una fuoriuscita di fumo da una pizzeria.

Sembra che le fiamme si stessero propagando dalla zona cottura. Sono ancora in corso le operazioni di messa di sicurezza a cura delle squadre.