Il Piemonte si veste di rosa ad un mese dal Giro: c'è anche Biella tra gli oltre 100 comuni toccati dalla corsa

Seicento milioni di euro di ricaduta sul territorio, che arrivano a due miliardi nei mesi successivi all’evento.

Sono i numeri che rappresentano il peso economico del Giro d’Italia, comunicati dall’amministratore delegato Rcs Sport, Paolo Bellino. Dati che raccontano la storia di una passione, quella legata alla più grande manifestazione sportiva gratuita nazionale in termini di partecipazione di pubblico.

L’evento che "almeno una volta nella vita ti passa sotto casa”, come lo ha definito il numero uno dell’azienda che si occupa dell’organizzazione della corsa rosa. E dalla Reggia di Venaria sono stati forniti oggi, martedì 2 aprile, gli ultimi dettagli a un mese dall’avvio del Giro che prenderà il via proprio da qui. Un'edizione, la 107esima, che vedrà nella sua parte iniziale il Piemonte protagonista con oltre cento comuni su cui passeranno i più forti ciclisti del mondo.

La Venaria-Torino darà avvio al Giro il 4 maggio. Si parte da subito con una tappa di ‘peso’ che si inerpicherà sulle colline torinesi attraverso il colle della Maddalena, per poi raggiungere Superga, nel giorno del 75° anniversario dalla tragedia del Grande Torino. L’indomani è la volta della San Francesco al Campo-Santuario d’Oropa con salite che metteranno da subito alla prova i contendenti alla maglia rosa. Per poi passare il 6 maggio con la Novara-Fossano, tappa per velocisti che attraverserà da nord a sud tutta la regione.

Ma il Piemonte sarà anche la partenza della quarta tappa del Giro con il passaggio in terra ligure nella Acqui Terme - Andora. Tutto questo in attesa della prima storica partenza del Tour de France in Italia, con la terza tappa, il primo luglio che tra Piacenza e Torino sarà la più lunga di questa edizione. Nel mese che separa al 4 maggio sono tantissimi gli eventi off organizzati da Venaria Reale che nel 2025 sarà capitale europea dello sport.

Anche a Biella sono in programma diversi eventi collaterali che saranno svelati nella giornata di giovedì, 4 aprile, a Palazzo Oropa. Presenti a Venaria anche diversi sindaci biellesi, tra cui Biella, Camandona, Callabiana, Tollegno. "Mattinata alla Reggia di Venaria per la presentazione della grande partenza del Giro d'Italia - commenta sui social il vicesindaco Giacomo Moscarola - Moltissimi sindaci presenti insieme al governatore del Piemonte Alberto Cirio e all’assessore Ricca che ha illustrato le varie ricadute positive sul territorio che porta il Giro".