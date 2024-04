Schianto in Super: tre mezzi coinvolti, tra cui un'auto della Polizia (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Code e traffico rallentato in Super per un incidente stradale. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 1° aprile, in direzione di Cossato, poco prima dell'uscita di Valdengo.

Stando alle prime informazioni raccolte, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tre auto, di cui una della Polizia. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, il personale della Questura e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.

Gli agenti avrebbero riportato ferite da codice verde. Ignote, al momento, le condizioni di salute degli altri utenti della strada ma non sembrano gravi.