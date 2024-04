Biella, oggi c'è il mercatino in Riva, attenzione a come cambia la viabilità

In occasione della Mostra Mercato “Mercatino dell’Antiquariato Minore di Biella Riva”, in programma oggi lunedì 1 aprile, Pasquetta, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati fino alle ore 20.00 di oggi lunedì 1 aprile 2024 in via Belletti Bona tra il civico n° 20 e via Italia, in piazza Battiani, piazza San Giovanni Bosco tutta la piazza, in vicolo del Ricovero all’altezza del cancello di accesso carraio a piazza del Monte, in via Sabadell dall’intersezione con via Dante Alighieri fino a piazza S. Giovanni Bosco, in vicolo Galeazzo tra piazza San Giovanni Bosco e via Dante Alighieri, in via Italia tra via Galileo Galilei (semaforo) e via Dante Alighieri, in via Scaglia.

Sarà inoltre istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto espositori.