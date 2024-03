Biella Riva, Focus Quartieri: CENOIRA, il locale che mantiene viva la tradizione piemontese

Questo locale, nel quartiere storico di Riva, mantiene viva la tradizione della merenda cenoira (o sinoira nel Basso Piemonte), offrendo piatti che richiamano l'antica cucina contadina e utilizzando prodotti tipici e ricette del territorio. Il desiderio di preservare la cultura popolare si manifesta non solo attraverso i piatti proposti, ma anche tramite la riproposizione di antichi proverbi sui muri e l'uso dei nomi dialettali dei mestieri o dei saluti di un tempo nel menu. Questo approccio contribuisce a trasmettere la conoscenza e i valori della tradizione locale ai visitatori di CENOIRA.

Nei taglieri si può così scegliere, ad esempio, il Picapere, il Cuntadin, il Minusiè, la Tessioira, il Magnan o il Cadregat, mentre tra le micche (cioè i panini) troviamo espressioni di saluto come Cerea, Arveddse o Cha staga bin e una serie di auguri come Bondì, Bon-a seira, Bon-a nocc o Bon aptit.

A pranzo, solo alla domenica, c’è il “Brunch piemontese” con 5 piatti a scelta. Nella stagione autunno-inverno una volta al mese vengono organizzati eventi con un piatto protagonista come ad esempio la bagna cauda, i funghi, il tartufo, la panissa, la polenta concia o i bolliti.

La filosofia di CENOIRA è incentrata sulla consapevolezza del cliente riguardo ai prodotti consumati, promuovendo la comunicazione e la conoscenza dei produttori locali e dei loro prodotti. Dalla selezione del riso de La Balocchina alle uova di Tibaldi, dalle farine di Vallini alla mostarda di mele de La Soleggiata, ogni prodotto è esposto con cura nelle scaffalature e in vetrina. La vasta gamma comprende anche l'olio Tola, il pane di Spiga d'oro, i grissini di Patti, le carni e i salumi di Aglietti e de La Bruera, le verdure di Marchetti, i vini de La Palazzina e dei produttori locali, insieme a grappe, liquori e Vermouth piemontesi. Completano l'offerta i formaggi del Caseificio Rosso e le birre del birrificio Un Terzo.

CENOIRA è a Biella in Piazza San Giovanni Bosco, 7 - Tel 0159526352 - cenoirabiella@gmail.com

https://www.facebook.com/cenoirabiella/?locale=it_IT