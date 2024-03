Sicuri in montagna, cosa c'è da sapere: incontro con il CAI Trivero (foto di repertorio)

Sicuri in montagna: accompagnare in sicurezza, cosa c'è da sapere. Questi i temi della serata informativa realizzata dal CAI Trivero, in collaborazione con la Scuola intersezionale di escursionismo CVL e il patrocinio del comune di Valdilana.

Relatore ANE dell'incontro, in programma mercoledì 27 marzo, alle 21, nella biblioteca comunale Ermes Cancelliere (Centro Zegna, Trivero), sarà Luigi Bedin. L'ingresso è libero.