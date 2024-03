Un tuffo nel passato per riscoprire la storia di Villa Salino. Non come spettatore ma da protagonista assumendo i panni del cavagliese del XIX secolo, assaporando così la semplicità del mondo rurale e immedesimandosi nei signori dell'epoca.

Tutto ciò sarà possibile domenica 24 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17. Inoltre, nel corso della giornata, moto e motori sempre a Villa Salino a cura del Motoclub Maurizio Cattai – Gaglianico.