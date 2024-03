Virtus Biella esulta, vittoria per 3-0 e play off vicini

Dopo l'inattesa sconfitta senza punti sul campo del PlayAsti, la Prochimica Novarese Virtus Biella ritrova subito la vittoria sconfiggendo al PalaSarselli di Chiavazza, seppur a fatica, la Fortitudo Chivasso, formazione che naviga nelle zone basse della classifica del girone.

Il risultato finale dice 3-0 per le nerofucsia che, però, hanno sofferto sia nel primo che nel secondo set. La frazione di avvio vede le ospiti avanti 15-16 quando arriva un break 6-3 che gira le sorti del set, portando al 25-22 finale. Nel secondo le biellesi sembrano padrone del match, ma sul 16-11 sono questa volta le torinesi a infilare un parziale di 10-3 che le porta a condurre 19-21: il finale è però ancora per la squadra di casa che sorpassa in volata a vince 25-23. Il terzo set parte in equilibrio 8-7, ma questa volta la Virtus allunga decisa e non si fa più intimorire terminando in scioltezza 25-18.

Tre punti che confermano la squadra al terzo posto solitario della classifica del girone alla vigilia della trasferta sul campo del Canelli. Squadra tranquilla al centro della graduatoria. Coach Rastello ha schierato in campo Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Cavaliere e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Nel secondo e terzo set Vercellino prende il posto di Cavaliere nel sestetto, mentre De Pretto nel terzo entra per Porta; in campo anche Girotto e Pricco. Top scorer dell'incontro Sofia Gasparini con 18 punti; in doppia cifra in attacco anche Fornasier con 15.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Fortitudo Chivasso 3-0

Parziali: 25-22, 25-23, 25-18

Prochimica Novarese Virtus Biella: Vercellino 7, Caneparo 9, Cavaliere 1, Civallero 3, Gasparini 18, G. Silletti ne, Girotto 0, Fornasier 15, Porta 2, De Pretto 1. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco 0. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 19 giornate: Cus Collegno 55, Almese 47, Prochimica Novarese Virtus Biella 39, Sammaborgo 36, Pinerolo 35, Gavi Novi 34, Vicoforte Ceva 31, Canelli 29, In Volley San Giorgio 22, Ovada 22, Playasti 21, Pavic Romagnano 16, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.