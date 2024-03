Secondo set-point per la salvezza, Bonprix piega Agrate

Seconda vittoria consecutiva e secondo “set point” per la permanenza in Serie B2 nazionale. Il Bonprix TeamVolley piega 3-1 anche Agrate e compie altri tre balzi in avanti nel cammino verso la salvezza. A Lessona è stato un match tosto e combattuto.

Lessonesi in campo con Caimi al palleggio, capitan Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali, Filippini opposto e Spinello libero. Primo set che vede il TeamVolley condurre fin dai primi scambi, con il gioco che fluisce senza interruzioni: le panchine non intervengono mai. Il Bonprix conserva un vantaggio elastico, che si allunga e si accorcia ma che mantiene sempre Agrate a distanza. Il primo time-out arriva dalla panchina brianzola sul 20-16, dopo qualche grave disattenzione. Serve a poco, perché altri due punti biancoblù richiamano le squadre a bordo campo. Una lunga serie di Diego al servizio scava il fossato, l’ultimo colpo di pala lo dà Binda sottorete per il 25-17.

Agrate risponde bene nel secondo parziale, portandosi sul 3-6. Fallarini rileva Binda, poi un bel parziale del Bonprix costringe la panchina ospite a chiamare il tempo sull’8 pari. Agrate rialza il muro e le lessonesi regalano invasioni, ma in qualche modo rimangono in scia e rimontano dal -5, fino al secondo timeout brianzolo sul 17 pari. Biasin in ace regala il vantaggio dopo lungo tempo. Sul 23 pari un pasticcio al servizio di Diego concede il primo set-point alle ospiti, timbrato da un errore di Filippini. Il tabellone dice 23-25. Il terzo set parte in equilibrio ma Agrate sembra più deciso. Una falsa impressione: un parziale di 5-1 porta il punteggio sul 10-7. Funziona, perché torna l’equilibrio ed è coach Preziosa a chiamare la truppa a rapporto sul 13-14.

La guerra di trincea comporta enorme fatica per avanzare di pochi punti: il Bonprix risale fino al 18-17. Entra Guzzo per servire, poi anche Frascarolo: è lei che batte il pallone che Agrate trasforma da sé nel 25-23, pesantissimo per la dinamica del match. Quarta frazione e solito equilibrio, rientra Binda per Fallarini. Una mezza spallata del Bonprix porta al time-out di Agrate sull’11-9, che accusa qualche scoria dal terzo set e sul 15-11 è ancora richiamata in panchina. Diego, Filippini e Biasin martellano un punto dopo l’altro, il muro regge meglio che mai e le brianzole segnano solo su errori del TeamVolley. Sul 22-16 entra Guzzo per servire, il match-point è un attacco lungo di Agrate per il 25-18.

Coach Fabrizio PREZIOSA commenta: “A livello di difficoltà, la prossima partita è sempre la peggiore. Avendo concretizzato il primo ipotetico “set point” a Cinisello, ci tenevamo a mettere per terra anche questo. Il prossimo match a Milano con Pro Patria sarà di nuovo quello più complicato. Abbiamo vinto con sofferenza: dopo un brutto secondo set – dove comunque abbiamo avuto la possibilità di rientrare, commettendo due errori nei momenti decisivi – siamo riusciti a rimettere in piedi la partita, con la giusta testa e rintuzzando alcuni tentativi delle avversarie, che hanno provato a metterci in difficoltà. Nel quarto set abbiamo preso vantaggio subito; non è stato mai in discussione nonostante un piccolo passaggio a vuoto nella fase centrale. Per noi era fondamentale approfittare del match casalingo: saliamo a 28 punti e il vantaggio diventa cospicuo, in vista delle ultime partite. I numeri mettono il fiato sul collo ai nostri concorrenti: noi lo sappiamo bene, con l’esperienza dell’anno scorso. Di certo è una bella vittoria dal punto di vista emotivo, più che tecnico; su quel punto possiamo fare sicuramente meglio”.

Mvp di serata, la centrale Giulia BONINI: “Una vittoria importante, che ci porta tre punti contro una squadra che sapevamo essere molto tosta. Agrate ha vinto alcune partite contro avversari che ci avevano battuto. Credo che abbiamo ritrovato l’armonia e lo spirito del giocare tutte insieme, una cosa che era mancata nelle ultime partite. Nel terzo set, come ci è già accaduto, siamo andate sotto ma siamo riuscite a rialzarci e nel quarto abbiamo chiuso i conti. Il prossimo match è ancora più delicato: ci servono punti e non vogliamo sbagliare”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Agrate Motori Volley 3-1 (25-17/23-25/25-23/25-18)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2 , Masserano ne, Diego 18, Biasin 9, Frascarolo, Guzzo, Bonini 10, Binda 5, Fallarini, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 19, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.