Ilario Ormezzano Sai vince lo scontro diretto a Mozzate

Ilario Ormezzano Sai SPB protagonista nello scontro diretto contro il R&S Volley Mozzate! La gara più attesa del girone di ritorno per i biellesi, che hanno portato a casa tre punti pieni. Adesso la situazione è migliorata per la prima squadra della SPB Monteleone Trasporti, che può tirare un sospiro di sollievo ed affrontare queste due settimane di pausa con più serenità. Un primo set giocato su ritmi alti, con tanti errori da entrambe le parti, punto a punto fino al 23 pari. Poi Mozzate riesce ad aggiudicarsi il parziale con due brutti errori biellesi.

Dal secondo set in poi la Ilario Ormezzano Sai SPB rimette a posto le idee, riducendo drasticamente il numero degli errori. Da questo momento in poi una grandissima prestazione tecnica e tattica, con Mozzate decisamente messa in difficoltà. Da segnalare la fantastica prestazione di Jacopo Marchiodi, che ha fatto 18 punti senza commettere alcun errore!

Il commento di Jacopo Marchiodi: “Una partita che dimostra i risultati del lavoro fatto in palestra. Dopo una prestazione sottotono contro PVL abbiamo giocato una partita che dimostra le nostre potenzialità. Questa era una partita fondamentale per la salvezza, una gara da dentro-fuori e alla chiamata abbiamo risposto presente con grande personalità. Ora sfruttiamo queste due settimane di pausa per riposarci e continuare a lavorare con l’obiettivo della salvezza.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Sono molto contento, perché i ragazzi non mollano. Continuo a dirlo: noi siamo sulla strada giusta, chi vuole crederci lo faccia, chi vuole stare con noi lo faccia. Noi continuiamo comunque a lavorare e a dare il massimo in allenamento ed in partita.”

R&S Volley Mozzate - Ilario Ormezzano Sai SPB 1-3

Parziali: 25-23; 18-25; 10-25; 21-25.

Tabellino: Avalle 0, Frison D. 17, Frison E. 2, Giacobbo 8, Mangaretto 12, Marchiodi 18, Scardellato 12, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Bottigella, Debenedetti, Ressia (L).