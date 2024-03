6 lavoratori in nero, 4 senza permesso di soggiorno e 5 irregolari: 13 denunce in tre mesi dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Biella

Il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella continua l’attività di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e le verifiche per l’osservanza della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I militari specializzati hanno ispezionato diversi cantieri edili ubicati in provincia riscontrando numerose e rilevanti irregolarità, specie per il rischio di caduta dall’alto, per la mancanza di dispositivi di protezioni individuale e collettiva, per l’uso di ponteggi non a norma, per la mancata redazione dei piani di montaggio uso e smontaggio, dei piani operativi di sicurezza, nonchè per numerose violazioni in materia giuslavortisca, sulla sicurezza sul lavoro, per sfruttamento del lavoro e per falsificazione di attestati sui corsi di formazione.

Nel corso dell’ultimo trimestre hanno effettuato controlli in 6 cantieri edili ubicati nel territorio della provincia e hanno verificato nr 15 aziende e nr 25 posizioni lavorative di cui nr. 6 lavoratori sono risultati privi di contratto e pertanto “in nero”, nr. 4 privi di regolare permesso di soggiorno e nr. 5 irregolari (c.d. grigi).

L'attvità eseguita si è conclusa con il deferimento all'autorità giudiziari di nr. 13 responsabili per i reati esposti, con l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sono state contestate altresì ammende per un importo di € 116.648,00 e sanzioni amministrative per un importo di € 40.100,00.

Il nucleo Carabinieri specializzato continuerà l’attività per un rafforzamento di tutele per la regolarità e la sicurezza sul lavori.