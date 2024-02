Maltempo, permane l'allerta gialla sul Piemonte

Permane l'allerta gialla sul Piemonte a causa della presenza di una saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale presente da ieri pomeriggio che hanno portato a condizioni di lieve instabilità sul Piemonte, con rovesci deboli sparsi su rilievi alpini, nelle vallate adiacenti e sul settore appenninico, localmente moderati sul settore nordoccidentale, con quota neve sui 700-900 metri.

“Congiuntamente, la discesa di una vasta area depressionaria di origine polare dalle Isole Britanniche verso la Francia, associata ad un profondo minimo al suolo, inizia a convogliare intensi flussi umidi meridionali sul Piemonte e determina un peggioramento più marcato su tutta la regione – recita la nota dell'Arpa sul proprio sito - A partire da ieri sera erano attese precipitazioni moderate diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio e temporale sul settore nordoccidentale e sulle zone al confine con la Liguria dove sono previsti picchi localmente forti o molto forti. In abbassamento la quota neve, che si attesterà sui 400-700 m sul settore meridionale al confine con la Liguria e intorno ai 700-1000 m altrove. Da segnalare rinforzi della ventilazione su tutto il Piemonte orientale".

"La situazione meteorologica rimarrà pressoché stazionaria anche nella giornata di martedì, con piogge moderate diffuse sul territorio regionale e un lieve rialzo della quota neve, sui 600-700 metri sul basso Piemonte e oltre ai 1000 metri sugli altri settori - prosegue la nota di Arpa - In relazione ai fenomeni previsti, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per lunedì un'allerta gialla per possibili disagi alla viabilità dovuti alle nevicate sui settori settentrionali del Piemonte (zone A, B e C) e sulle zone collinari e montane confinanti con la Liguria (zone F e G); sui settori sud orientali (zone F, G e H) non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante”.