Piemonte, 27 milioni per l’internazionalizzazione delle PMI

Al via il nuovo ciclo dei Progetti integrati di Filiera 2026-2029. Le imprese piemontesi potranno aderire fino al 21 maggio.

La Regione Piemonte attiva il nuovo ciclo dei Progetti integrati di Filiera, con una dotazione di 27 milioni di euro per il periodo 2026-2029, in aumento rispetto ai 17 milioni del triennio 2023-2025.

L’annuncio arriva nella giornata in cui Torino ospita alle OGR la prima tappa del ciclo nazionale “Obiettivo Export: imprese e territori”, promosso dalla Farnesina, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. L’iniziativa è dedicata al rafforzamento della presenza internazionale delle aziende e allo sviluppo dell’export.

I progetti, gestiti da Ceipiemonte, sono rivolti a micro, piccole e medie imprese piemontesi interessate a consolidare o sviluppare la propria presenza sui mercati esteri attraverso servizi specialistici e percorsi di accompagnamento.

Coinvolti dieci comparti produttivi regionali: automotive & transportation, aerospazio, agritech e macchinari agricoli, cleantech e green building, microelettronica e automazione, salute e benessere, tessile, agroalimentare, abbigliamento-alta gamma-design e ICT.

Le attività previste comprendono partecipazione a fiere internazionali, missioni all’estero, incontri B2B con operatori stranieri, azioni di promozione, iniziative di incoming e consulenze per lo sviluppo commerciale.

«Con questo nuovo ciclo per gli anni 2026-2029, mettiamo in campo 27 milioni di euro per accompagnare le imprese piemontesi nei mercati internazionali», dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano.

Per Cirio e Tronzano, i Progetti integrati di Filiera rappresentano «uno strumento concreto e collaudato» per rafforzare la competitività delle aziende e valorizzare le eccellenze produttive del territorio, anche in una prospettiva di attrazione degli investimenti.

Le PMI interessate potranno aderire fino al 21 maggio, rispondendo all’avviso pubblicato sul sito della Regione Piemonte.