Truffe telefoniche agli anziani a Biella e a Cossato: fingono il malore di un parente per derubarli

Fortunatamente le vittime non ci sono cascate: un uomo di 81 anni e una donna di 91, non si sono lasciati raggirare, e quando al telefono si sono sentiti dire che il figlio nel primo caso e la nipote nel secondo stavano male e avevano bisogno di soldi, non ci hanno pensato un attimo, hanno riagganciato e rintracciato gli interessati spiegandogli dell'accaduto.

In entrambi i casi il fatto è stato segnalato ai Carabinieri.

Il primo tentativo di truffa è successo a Biella, mentre quello ai danni della donna a Cossato.