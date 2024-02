Beautymed Biella, tutto quello che c'è da sapere sul botulino

L’iniezione di tossina botulinica, più comunemente conosciuta come BOTOX, è uno dei trattamenti medico estetici più richiesti. Il meccanismo d'azione consiste nel bloccare il rilascio di una sostanza chimica prodotta dall'organismo, l'acetilcolina, che trasmette gli impulsi nervosi ai muscoli, regolando la contrazione e, quindi, il movimento. Senza poter ricevere gli stimoli inviati dal sistema nervoso, i muscoli smettono di contrarsi e si rilassano fino ad arrivare alla paralisi muscolare. Attualmente, le indicazioni terapeutiche autorizzate riguardano soprattutto i settori oculistico e neurologico in cui la tossina è impiegata per la cura di disturbi come lo strabismo, la spasticità, le contrazioni muscolari involontarie (ad esempio delle palpebre), l'emicrania cronica e il trattamento della incontinenza urinaria da iperattività vescicale, soprattutto se causata da disfunzioni nervose, oltre all’utilizzo in medicina estetica.

Uso della tossina botulinica per fini estetici Nella medicina estetica le iniezioni, o infiltrazioni, di tossina botulinica sono autorizzate quando la gravità delle rughe del viso hanno un importante impatto psicologico nei pazienti adulti. Vengono, quindi, utilizzate per attenuare e ridurre le rughe di espressione del terzo medio superiore come:

• rughe verticali che si formano tra le sopracciglia (rughe glabellari)

• rughe cantali laterali (rughe perioculari, dette anche "zampe di gallina") che si formano nell'area del contorno occhi

• rughe frontali, osservate alla massima elevazione delle sopracciglia Si tratta, per lo più, di rughe causate dalla ripetuta contrazione dei muscoli facciali che vengono attivati quotidianamente, spesso in maniera inconsapevole, soprattutto per manifestare le emozioni.

Agendo direttamente sui muscoli responsabili della loro formazione, la tossina botulinica consente di distendere temporaneamente le rughe d'espressione, conferendo al viso un aspetto disteso e rilassato senza ricorrere all'intervento chirurgico. L'infiltrazione di tossina botulinica non è efficace, invece, sulle rughe provocate dall'effetto della gravità (come il rilassamento delle palpebre), né sulle rughe causate da un'eccessiva esposizione al sole. È riconosciuto inoltre l'impiego della tossina a fini estetici per contrastare la sudorazione eccessiva (iperidrosi) del viso, delle ascelle, delle mani e dei piedi.

Come si esegue l'infiltrazione Il trattamento con la tossina botulinica è effettuato in ambulatorio, iniettando dosi molto basse del farmaco nei muscoli facciali di cui si vuole indurre il rilassamento. Non è necessaria alcuna anestesia poiché le infiltrazioni, praticate con aghi sottilissimi, provocano solo un leggero fastidio, in genere ben tollerato. Il numero di iniezioni dipende dalla grandezza dell'area su cui si deve intervenire e dal risultato che si vuole ottenere. In ogni caso, il trattamento ha una durata complessiva compresa tra i 10 e i 20 minuti.

Al termine della seduta si possono riprendere le normali attività. Basta avere l'accortezza di non massaggiare o strofinare le zone trattate e di evitare attività fisiche intense nelle 48 ore successive, per impedire la diffusione della tossina alle zone vicine. Risultati Gli effetti dell'infiltrazione di tossina botulinica non sono immediati. I primi risultati possono essere apprezzati dopo 2-5 giorni, mentre l'effetto completo si manifesta all'incirca dopo 2 settimane, momento in cui viene eseguita una visita di controllo per verificare l'esito del trattamento e, eventualmente, effettuare piccoli ritocchi. I risultati non sono definitivi ma tendono a scomparire gradualmente nell'arco di 4 o 6 mesi. La durata dipende da diversi fattori; determinante è la reazione al farmaco che varia da persona a persona (risposta soggettiva). Per mantenere il risultato ottenuto è comunque necessario sottoporsi periodicamente a ulteriori cicli di iniezioni.

