59enne trovato senza vita in casa, tragedia al Vandorno di Biella

Tragedia al Vandorno di Biella dove un uomo di circa 59 anni è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione. È successo stamattina, 21 febbraio.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presente anche il personale della Questura per gli accertamenti di rito.