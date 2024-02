Dolore a Valdilana per la morte di Paolo Nelva, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 79 anni. Alpino ed ex consigliere del gruppo di Valle Mosso, era molto conosciuto in paese.

La veglia di preghiera sarà recitata stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Botta, alle 15 di domani, 20 febbraio.