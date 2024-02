Candelo in lutto, è mancata Lucia Bergantino

Candelo in lutto per la morte di Lucia Bergantino, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 91 anni. A piangerne la scomparsa i parenti tutti e il figlio Luciano, storico titolare dell'edicola-cartolibreria di via Zara, a Biella.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Candelo. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, avranno luogo mercoledì 21 febbraio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, sempre a Candelo.