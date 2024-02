A Rivoli le premiazioni degli atleti protagonisti nel 2023, c'è anche il Valdigne Triathlon

A Rivoli si sono svolte le premiazioni per gli atleti piemontesi che si sono distinti nella stagione sportiva 2023. A fare gli onori di casa il presidente di FiTri Piemonte, Carlo Rista, alla presenza di molti rappresentanti delle società piemontesi e della Valle d'Aosta che hanno onorato il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino e l’assessore regionale Fabrizio Ricca. Per la Valle d’Aosta era presente la delegata regionale Maria Viscio.

Per i colori di Valdigne Triathlon sono stati inseriti nella lista dei premi diversi atleti (per i risultati conseguiti nel Campionato Giovanile Piemonte-Valle d'Aosta, per i Campionati Universitari e per la Coppa delle Regioni). Non tutti hanno potuto partecipare alla splendida premiazione (per impegni personali) ma sono stati giustamente ricordati nel corso della giornata: Marco Turbiglio, Giovanni Durando, Enea Edoardo Demarchi, Silvia Turbiglio, Ludovica Sabbia, Carlotta Freguglia, Alice Col, Erica Pordenon, Federica Cagnin, Edoardo Mazzucco.

“Un plauso a tutti i premiati e a tutti i team – spiegano dal Valdigne Triathlon - Tra cui figuravano, per i risultati ottenuti nella scorsa stagione con le loro società di appartenenza (Torino Triathlon e Aquatica Torino) tre atleti che vestiranno i nostri colori nel 2024: Alice Ventre, Valentina e Giacomo Frassati. A breve usciranno i calendari per le gare giovanili del Campionato Giovanile Piemonte e Valle d’Aosta e per il Circuito Interregionale Nord-Ovest, un grande in bocca al lupo a tutti gli Atleti e ai Team per questa nuova stagione agonistica 2024 del Triathlon giovanile italiano”.