Pallavolo, Virtus biella: i risultati per categoria.

Torna a casa dopo circa un mese la Prochimica Virtus Biella: sabato sera al PalaSarselli alle ore 21 arriva l’InVolley San Giorgio, squadra di centro classifica, che nella gara di andata aveva inflitto la prima sconfitta stagionale alle Nerofucsia. Un match importante per le ragazze di coach Rastello che anche all’inizio della stagione 2024 hanno saputo mantenersi in corsa per i playoff, oggi staccate di un solo punto dal terzo posto.

Un po' di statistiche: le torinesi in trasferta in questa stagione hanno ottenuto solo tre punti in 7 partite giocate, mentre la Virtus negli ultimi due anni e mezzo in casa ha perso solo un incontro, a inizio gennaio contro la capolista Collegno.

Classifica girone A dopo 15 giornate: Cus Collegno 40, Almese 33, Sammaborgo 29, Prochimica Novarese Virtus Biella 28, Gavi Novi, Pinerolo 27, Vicoforte Ceva 24, Canelli 20, Ovada 16, In Volley San Giorgio, Pavic Romagnano 15, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.

FOCUS SUL SETTORE GIOVANILE NEROFUCSIA

PRIMA DIVISIONE: PROFOAM SCONFITTA DALLA CAPOLISTA

Nulla da fare per la Profoam Virtus Biella contro la capolista Tollegno: vincono le ospiti 3-0 con parziali 17-25, 6-25 e 23-25. Nel fine settimana le Nerofucsia saranno a riposo: torneranno in campo mercoledì 28 per l'incontro casalingo contro lo Scurato Novara.

Classifica girone C: Tollegno 35 (12), Scurato Novara 30 (12), San Rocco Novara 27 (13), San Giuseppe Trecate 21 (13), Crescentino 15 (13), Valsesia Team Volley 13 (12), Heka Volley Gaglianico 12 (11), Igor Volley Trecate 9 (12), Profoam Virtus Biella 3 (12).

UNDER 18 FIPAV: TRI-GRAF SCONFITTA NETTAMENTE

Impossibile per la Tri-Graf Virtus Biella lottare alla pari contro l'Issa Novara, formazione che ha chiuso al 2° posto il girone di Eccellenza: nell'andata degli ottavi di finale territoriale le novaresi hanno sconfitto 3-0 le Nerofucsia a Chiavazza con parziali a 10, 8 e 20. Il ritorno è previsto domenica alle 18, a Novara.

UNDER 14 FIPAV: NUMERARIA VINCE 3-0 L'ANDATA

Numeraria Virtus Biella inizia bene la fase ad eliminazione diretta del campionato territoriale: domenica scorsa contro l'Igor Volley blu è arrivata una vittoria 3-0 con parziali a 11, 8 e 17. Il ritorno è sabato alle ore 18 a Trecate.

UNDER 13 FIPAV: VIRTUS BIELLA CEDE AL TRECATE

Non è bastata una gara equilibrata per un set e mezzo alla Virtus per provare a vincere l'incontro con il quotato Igor Volley, secondo della classe: le novaresi hanno vinto 3-0 a Chiavazza con parziali 25-23, 25-11 e 25-19. Domenica la 13ª giornata: alle ore 15.30 la Virtus affronterà l'Ardor Casale a Chiavazza cercando tre punti importanti per la classifica.

Classifica girone Eccellenza: Omegna 35 (12), Igor Trecate 30 (11), Novi 23 (12), Virtus Biella 20 (12), Arona 15 (11), Ardor Casale 8 (11), Acqui 7 (11), Pavic Romagnano 0 (12).

UNDER 12 6VS6: VIRTUS OSPITA IL SAN ROCCO

Dopo sconfitta 3-0 (20, 16 e 21) in casa contro l'Issa Novara, la Virtus Biella ospita sabato al PalaSarselli alle ore 15 il San Rocco Novara.

Classifica girone C: Crescentino 8 (3), Issa Novara 6 (3), S2M Vercelli 5 (3), Virtus Biella 4 (3), San Rocco Novara 3 (3), Occhieppese 1 (3).

UNDER 12 4VS4: GIORNATA DI RIPOSO PER LA VIRTUS

Secondo fine settimana di stop per il campionato. Il prossimo concentramento è previsto per domenica 25 febbraio a Varallo Sesia.

Classifica girone G: Valsesia 20 (5), Virtus Biella Fucsia 18 (6), Gaglianico 14 (5), Teamvolley Bianca 11 (5), Valsesia 5 (4), Virtus Biella nera 4 (6), TeamVolley Blu 0 (5).