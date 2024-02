Biella, al Centro Dinamico il Gran Ballo delle Maschere d'Argento FOTO e VIDEO

Biella, al Centro Dinamico il Gran Ballo delle Maschere d'Argento (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Pomeriggio all'insegna del divertimento a Biella con il Gran Ballo delle Maschere d'Argento, di scena oggi al Centro Dinamico di via Delleani. Presenti anche le maschere del Carnevale cittadino, con musica dal vivo eseguita da Franco e i Colpi di Scena.

Per l'occasione, una giuria speciale ha premiato il costume più creativo e sorprendente. “C'è necessità di giornate come queste – commenta l'assessore Isabella Scaramuzzi – Sono utili per facilitare la socializzazione”.

Di seguito il servizio realizzato da Davide Finatti.