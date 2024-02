Incidente nella serata di ieri venerdì 9 febbraio intorno alle 20,15 lungo la superstrada all'altezza dell'uscita di Vigliano.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un'auto che proveniva da Cossato in direzione Biella ha perso il controllo del mezzo, ed è finito fuori strada.

Sul posto sono arrivati il 118 per prestare le cure del caso al conducente, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto e i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.