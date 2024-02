Le scintille tra Renzi e Delmastro finiscono con una querela

E le scintille tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il Sottosegretario alla Giustizia finiscono in querela.

Nella mattina di oggi sabato 10 febbraio erano tutti e due a Biella, ben poco distanti l'uno dell'altro. Uno si trovava in via Italia a presentare il suo libro, e il Sottosegretario in Prefettura, in occasione della Giornata del Ricordo.

E se Renzi in libreria non ha perso occasione di puntare il dito contro Delmastro per la vicenda di Rosazza, il Sottosegretario a margine della cerimonia in Prefettura ha annunciato di avere depositato una querela contro Renzi per le sue continue diffamazioni.