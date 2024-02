Ponderano: Auto prende fuoco, il conducente riesce a scendere e si salva dal rogo FOTO

Auto prende fuoco, il conducente riesce a scendere e si salva dal rogo - Foto Finatti per newsbiella.it

Il cliente di un esercizio commerciale di Ponderano, sulla SP 143, dopo aver fatto la spesa, intorno alle 13 di oggi 10 febbraio, è salito in auto e all'avviamento ha notato del fumo. Prontamente è sceso dalla vettura che in un attimo è stata avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente messo in sicurezza la vettura, alimentata a GPL, e provveduto a spegnere l'incendio che ha comunque distrutto completamente l'auto.