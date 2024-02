Biella, investito pedone in via Delleani, foto archivio

Nella serata di ieri venerdì 9 febbraio intorno alle 19,10 un pedone è stato investito in via Delleani a Biella.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico e il 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale con codice giallo.