Elezioni comunali, l'addio di Rocchi: Graglia avrà un nuovo sindaco dopo 15 anni

Dopo 15 anni Graglia avrà un nuovo primo cittadino: è notizia di queste ore che il sindaco uscente Elena Rocchi non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. “Sarò in lista – sottolinea – a dare il mio contributo ma lascio l'incarico con grande serenità. Credo di aver dato molto al mio paese; ora, concentrerò la mia attenzione agli affetti più cari e al lavoro. Metterò sempre a disposizione il mio bagaglio di esperienza se ci saranno opportunità nel segno della continuità”.

Il bilancio di questi tre lustri è più che positivo, come conferma Rocchi: “È stata una bellissima esperienza. Gratificante, edificante, soddisfacente. Se lo svolgi con onore e passione i risultati non possono che essere buoni”. Tanti i motivi per essere orgogliosi. “Tra questi – spiega – la costruzione della Scuola di Valle e la crescita di tutti i plessi scolastici sul territorio. Graglia è cresciuta anche sotto l'aspetto turistico e oggi ha una rilevanza diversa rispetto a qualche tempo fa. È cresciuta in visibilità e ne siamo molto fieri”.

Al suo posto, si candiderà come sindaco l'attuale vice Giulio Chiavenuto, già presidente della Pro Loco del Santuario di Graglia, che ai nostri taccuini ha dichiarato: “Siamo chiamati ad una grande responsabilità. L'obiettivo? Portare a termine i lavori e le opere in atto. A fine mese saranno definiti tutti i componenti della lista e tra qualche mese la popolazione conoscerà il nostro programma elettorale”.