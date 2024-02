Elezioni comunali, a Graglia arriva la lista di Daniela Laurella

Dopo l'annuncio del vicesindaco uscente Giulio Chiavenuto, una nuova lista si presenterà a Graglia in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno: si tratta di “Graglia nel Cuore”, guidata da Daniela Laurella, 61 anni, volto storico della ditta Lauretana, tra un mese in pensione. “Perchè la scelta di candidarmi? Per amore del mio paese – commenta – Sono 25 anni che vivo a Graglia, con la mia famiglia, che è originaria di questi meravigliosi luoghi. Mi metto in gioco per dare una nuova prospettiva a questa realtà”.

Accanto a lei, un gruppo di cittadini, con una forte componente femminile, proveniente dai diversi settori della società civile. “Geometri, operatori socio-sanitari, giovani, pensionati: tutti in campo per dare un contributo a favore della nostra comunità – sottolinea Laurella – Ho voluto al mio fianco persone che fossero ben radicate sul territorio e che avessero idee chiare e nuove”.

La lista dei candidati verrà resa pubblica nei prossimi mesi, così come il programma elettorale. Tra i punti da segnalare c'è sicuramente la valorizzazione di Graglia in chiave turistica. “È una gemma della Valle Elvo – spiega Laurella – e occorre farla conoscere anche fuori dai confini provinciali. Ben vengano le opere di manutenzione, messa in sicurezza e cura del territorio ma servono iniziative ed eventi capaci di attrarre un sempre maggior numero di visitatori nella nostra vallata. Il Tracciolino, il Santuario, il verde che ci circonda: sono solo alcune delle mete che possono conquistare i cuori dei turisti in tour nel Biellese”.