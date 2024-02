Il Miretti Team 04 Limbiate vince il Trofeo Ilario Ormezzano Sai

Si è chiusa la seconda edizione del Trofeo Ilario Ormezzano Sai, il triangolare di pallavolo che già l’anno scorso ha portato la Serie B a Biella. Dopo la fine del girone d’andata era importante per la Ilario Ormezzano Sai SPB mantenere il ritmo, giocando anche nelle due settimane di pausa. Così è stato con un bel torneo, che ha coinvolto due formazioni del girone B della Serie B come Miretti Team 04 Limbiate e Rulmeca Almevilla.

Una giornata piena di pallavolo, con la prima gara che ha avuto inizio alle 10.30, seguita dal pranzo, per poi continuare con le partite del pomeriggio alle 15 e alle 17. A vincere il torneo è stato il Miretti Team 04 Limbiate, che ha conquistato tutti e due gli scontri per 2 a 1, aggiudicandosi il primo posto. Protagonista di giornata Massimo Stella, premiato MVP del torneo, opposto della squadra vincitrice. Una bella pallavolo espressa da tutte e tre le squadre, in alcuni frangenti un livello molto alto di gioco. La formazione uscita vittoriosa è stata quella del Miretti Team 04 Limbiate, che ha vinto 2 a 1 le due partite in programma, confermandosi come una squadra ben strutturata.

Buona prova per la Ilario Ormezzano Sai SPB, che perde la prima partita giocandosi fino in fondo il risultato e riesce a portarsi a casa la seconda, vincendo due set ai vantaggi. Al terzo posto il Rulmeca Almevilla, sconfitta in entrambe le sfide, che ha comunque dimostrato di essere una grande squadra di Serie B. Il commento di Andrea Scardellato:“Torneo utile per rientrare nel ritmo gara in vista del girone di ritorno, le sensazioni di squadra sono ottime, è ormai da settimane che abbiamo fatto un salto di qualità in allenamento e siamo pronti per iniziare a coglierne i frutti. C'è molto su cui migliorare e questa, come sempre, dev'essere una motivazione per aumentare ancora il passo”.

Il commento di coach Di Lonardo: “Un torneo organizzato in ottica di un confronto con altre squadre di categoria, che fa sempre bene per lavorare ed allenarsi bene. Detto questo, è stato un buon modo per ritrovare il ritmo gara in vista del girone di ritorno. Ho trovato la squadra pronta ed allenata per riuscire a fare un buon percorso in questa seconda parte di stagione. Tutti siamo consapevoli dell’obiettivo che ci siamo prefissati e stiamo lavorando per raggiungerlo tutti insieme. La squadra si è comportata bene in 5 set su 6, con l’unica pecca di aver mollato un po’ troppo in quel set, anche per merito degli avversari che hanno battuto molto bene. Siamo sulla strada giusta, e non è una frase fatta, abbiamo messo in pratica molte cose su cui lavoriamo in allenamento. Una di queste il secondo tocco di un giocatore che non sia il palleggiatore, che a tratti abbiamo fatto ad un alto livello per la Serie B. Adesso parola al campo, a partire dalla partita di sabato contro Parella.”

Ilario Ormezzano Sai SPB - Miretti Team 04 Limbiate 1-2

Parziali: 25-19; 22-25; 20-25.

Tabellino: Bottigella 3, Debenedetti 4, Frison D. 19, Frison E. 2, Giacobbo 5, Mangaretto 4, Marchiodi 6, Sarasino 1, Scardellato 2, Spinello 2. Libero: Vicario. NE: Avalle, Mazzoli, Ressia (L).

Miretti Team 04 Limbiate - Rulmeca Almevilla 2-1

Parziali: 24-26; 25-16; 25-11.

Rulmeca Almevilla - Ilario Ormezzano Sai SPB 1-2

Parziali: 26-28; 25-15; 25-27.

Tabellino: Bottigella 6, Debenedetti 11, Frison D. 6, Frison E. 2, Giacobbo 2, Mangaretto 1, Marchiodi 10, Sarasino 1, Scardellato 8, Spinello 0. Libero: Ressia, Vicario. NE: Avalle, Mazzoli.