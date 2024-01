Raddoppio della Trossi, la minoranza in consiglio a Gaglianico non vota

Riceviamo e pubblichiamo:

“Se per certi aspetti – afferma Anna Pisani – il raddoppio delle corsie della SS Trossi, se inserito in un progetto più ampio, ad oggi non però illustrato, potrebbe rappresentare di fatto una prima risposta al fenomeno della congestione da traffico lungo la principale arteria della provincia, e dunque essere visto come un fatto positivo per il territorio, è il metodo con il quale, Comune di Gaglianico in primis e Provincia di Biella, si sono rapportati al progetto che offusca quanto di nobile vi sarebbe nell’intento dei due enti”.

E’ questo il principale motivo per il quale il gruppo di opposizione ‘SiAmo Gaglianico’ si è astenuto dal votare in occasione del recente Consiglio comunale tenutosi a Gaglianico. Un voto, di fatto non favorevole, al quale ha fatto seguito di lì a pochi giorni la ‘bocciatura’ secca in Consiglio provinciale.

“Se in Provincia, gli amministratori contrari al progetto del raddoppio si sarebbero addirittura spinti a definirlo un “papocchio”, preoccupa ancora una volta – dichiara sempre Anna Pisani – la superficialità con la quale Sindaco e Giunta del Comune di Gaglianico hanno approntato sulla questione i lavori del Consiglio comunale. Ma con una solerzia già vista in altre occasioni, quando il dibattito prevede la trattazione di questioni energetiche, il Sindaco Maggia è stato inequivocabile nel riferire all’assise che il Comune di Gaglianico si sarebbe fatto carico dell’illuminazione del tratto di strada, poco più di un chilometro, con l’accensione di un mutuo per una spese annua pari a 22.000,00 euro, che diventano 660.000,00 euro se la si proietta per i 30 anni futuri. Omettendo di annunciare che quasi certamente a trarne profitto sarebbe poi stata la Società Enerbit, della quale sempre il Sindaco Maggia riveste il ruolo di Presidente del CdA”. D’altronde l’illuminazione nel Comune di Gaglianico è stata realizzata da Enerbit…..”

E se il Comune di Gaglianico da sempre è sensibile alle questioni energetiche, non lo è stato di recente nei confronti di un progetto atto a diffondere sul territorio uno sport sempre più seguito e praticato quale il basket.

Nella fattispecie del caso, proprio in occasione del Consiglio comunale a ridosso delle feste natalizie, è stata bocciata una mozione con la quale si impegnava il Sindaco del Comune di Gaglianico a “individuare un’area idonea alla costruzione di un campo da basket all’aperto, oppure alla riqualificazione dell’attuale campo da gioco adiacente la scuola elementare” la cui ampiezza di quest’ultimo avrebbe consentito un ridimensionamento a favore di un campo di basket.

L’origine della mozione e l’idea del progetto nasce da un sempre maggior numero di giovani residenti a Gaglianico, cosi come nei comuni limitrofi, che praticano il corso di mini basket tenuto da Jacopo Giudici, autorevole allenatore e Presidente della Società ‘Paladini del minibasket biellese’.

“Ancora una volta – dichiara il capogruppo di opposizione Anna Pisani – l’amministrazione comunale di Gaglianico ha perso una significativa opportunità che inevitabilmente avrebbe generato ricadute quali: educazione allo sport e al benessere, un impianto sportivo ‘regolare’ che avrebbe inevitabilmente attratto un sempre maggiore numero di giovani amanti del basket e generato l’opportunità di organizzare competizioni agonistiche; va evidenziato che ad oggi a Gaglianico sono presenti in un’area dedicata all’atletica esclusivamente della postazioni ‘a canestro’ in un impianto concepito in primis per il gioco del calcetto.

Con sommo dispiacere abbiamo ancora una volta preso atto del fatto che Sindaco e Giunta Comunale sono refrattari, a prescindere, ad accogliere qualsivoglia progetto e/o proposte atte ad accrescere la qualità della vita del singolo quando queste vengono avanzate dalla minoranza.”