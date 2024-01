Borse di studio, Chiorino: "Gli idonei che non l'hanno ancora ricevuta l'avranno entro marzo"

“La scelta di riconoscere il pagamento delle borse di studio agli idonei non è un dovuta perché non si tratta di un diritto affermato ma una precisa scelta politica operata da questa Giunta. Dopo aver mantenuto la parola sul pagamento delle borse di studio ai 15.901 studenti vincitori entro gennaio, ribadiamo quanto già espresso in precedenza: i 1.959 idonei che al momento non l’hanno ancora ottenuta riceveranno la borsa di studio entro marzo, con l’approvazione del bilancio regionale di previsione”.

“Il nostro impegno è chiaro e testimoniato da uno sforzo senza precedenti e non scontato in tema di erogazione di fondi per borse di studio: oltre 92 milioni di euro sull’anno accademico 2023/2024. Più del doppio rispetto al 2019”.