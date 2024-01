Dolore nel Biellese, è mancato Niccolò Sella di Monteluce

E’ mancato all’età di 81 anni Niccolò Sella di Monteluce alla vigilia del trentennale di Forza Italia, formazione in cui ha militato rappresentando a Roma la propria comunità. E’ stato infatti eletto senatore per FI nel collegio Biella-Vercelli nel 1996. Per anni ha rappresentato il territorio piemontese a Palazzo Madama, fino al 2001, per un intero mandato, rivestendo l’incarico di segretario della decima commissione (Industria, Turismo, Commercio) dal 1996 al 1998.

“Sono addolorato per la scomparsa di Nicolò Sella di Monteluce, figura illustre del nostro territorio biellese. Amico e collega di impegno politico, gioviale e raffinato, è stato nelle istituzioni, da senatore della Repubblica, con spirito di servizio. Alla comunità di Biella non ha mai fatto mancare l’impegno culturale, educativo e sociale, nel solco dei valori liberali e cattolici. Rivolgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze”. Lo scrive il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.