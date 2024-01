Cavaglià, ladri alla scuola media: rubati pc portatili e droni

Un altro istituto scolastico è finito nel mirino dei ladri. È successo nei giorni scorsi, a Cavaglià: stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero tagliato alcune inferriate nel retro della scuola media e avrebbero abbattuto un pezzo di muro con tanto di scalpello e martello.

Una volta all'interno, avrebbero scassinato i distributori delle bevande per impadronirsi delle monete e portato via circa 10 computer portatili assieme ad un paio di droni, posizionati nell'aula di informatica. Il danno è in fase di quantificazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.