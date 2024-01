I capelli rimangono incastrati in un macchinario, incidente sul lavoro a Vigliano, foto archivio

Incidente sul lavoro a Vigliano ieri martedì 23 gennaio in una ditta intorno alle 20,30.

Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, sembra che i capelli di una donna in quel momento al lavoro in un'azienda siano rimasti incastrati in un macchinario.

Fortunatamente la malcapitata, una 50enne residente a Biella, è stata trasportata in ospedale con codice verde, quindi le sue condizioni non sarebbero gravi. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento di un collega che essendosi accorto di quanto stava accadendo ha prontamente spento il macchinario.

Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi: oltre al 118, Vigli del Fuoco e Carabinieri di Occhieppo, oltre che dello Spresal per gli accertamenti del caso.