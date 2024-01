Biella: A tutta velocità sulla rotonda, abbatte un palo e resta incastrato nell'abitacolo FOTO

L'automobilista che questa sera, poco dopo le 22, ha pensato di tirare dritto nella rotonda di via Milano a Chiavazza, abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica e restando incastrato all'interno dell'abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco ed assistito dai sanitari del 118 giunti sul posto. La Polizia si è occupata dei rilievi di rito e degli accertamenti usuali sullo stato del conducente che sembrerebbe non abbia subito traumi importanti nell'urto.

Nel punto in cui è successo l'incidente la viabilità è ancora modificata perchè si è in attesa dei tecnici che mettano in sicurezza il palo.