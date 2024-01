Biella, 63enne trovato senza vita in casa: tragedia a Chiavazza (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Un'altra tragedia si è consumata tra le mura domestiche. Un uomo di circa 63 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, 23 gennaio, nel rione di Chiavazza, a Biella.

Sul posto, oltre agli agenti delle Volanti e ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.