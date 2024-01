Avrebbe riportato tre settimane di prognosi il giovane che, a bordo della sua moto, è scivolato sull'asfalto mentre stava affrontando la curva di una rotonda.

È accaduto nei giorni scorsi a Biella. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al 17enne, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.