Due podi nazionali per Dragon's Karate

Il 2023 si è chiuso ottimamente per la società Viglianese di via Milano 408, con una bellissima trasferta a Calenzano in Toscana, Dragon's Karate raggiunge i tappeti nazionali dell' Aics con 3 dei suoi atleti!

Presente il Maestro Arpone Palma con al seguito Bellan Nicola, Roberto Sara e Pleitavino Simone. La prima a gareggiare è Roberto Sara nel kata che arriva alla finale per il bronzo che purtroppo perde per la poca esperienza dell'atleta; poi è la volta del kumite, Pleitavino Simone non sbaglia la finale per il bronzo e porta a casa una bella medaglia, segue subito dopo Bellan Nicola che vola letteralmente in finale e perde per poco con un forte atleta Fijlkam, la medaglia d'argento e ben conquistata!